Berizzo | «Sanchez | niente anemia! In forma e pronto per giocare»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Eduardo, Commissario Tecnico del Cile, ha svolto la conferenza stampa di rito, prima del match contro la Colombia. Tema caldo ovviamente la situazione legata ad Alexische, come ribadito, è inper. IN CONDIZIONE – Allarme rientrato per Alexis, come confermato dal CT del Cile, Eduardo. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Alexis è un giocatore di alto livello, probabilmente lo faremodall’inizio. È una possibilità. In Italia ha svolto dei test che prevedevano lo stop dell’attività fisica per qualche giorno. Abbiamo aspettato e adesso lo abbiamo a disposizione, è in perfetto stato. Non soffre assolutamente di anemia. Ha avuto bisogno di allenarsi a intensità bassa. Abbiamo dovuto ...

... è un top player per noi': queste le dichiarazioni di Eduardo, commissario tecnico della ...è dunque recuperato in vista del derby di sabato contro il Milan.... ben consci della volontà del giocatore di rispondere presente alla convocazione del ct. Ed infattiè partito e proverà a farsi trovare pronto per Cile - Colombia, così come proverà a ...Il ctha invece annunciato chesarà a disposizione e scenderà in campo nella prossima gara . Una situazione che ha infastidito particolarmente l'Inter, anche in virtù della risposta ...

CILE, CT BERIZZO: "SANCHEZ PIENAMENTE IN CONDIZIONE DI GIOCARE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il c.t. del Cile, Eduardo Berizzo è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Colombia, per parlare delle condizioni fisiche di Alexis Sanchez, queste le sue parole: ...L'Inter tira un sospiro di sollievo. "Sanchez è pienamente in forma e può giocare. Potrà entrare dall’inizio o per qualche minuto. Alexis è stato sottoposto ad alcuni esami che avevano come controindi ...