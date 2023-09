(Di lunedì 11 settembre 2023) Il prezzo dellaal servito ha superato la soglia dei 2,1 euro al litro e, trascinate daglidel petrolio ormai direttoi 100 dollari al barile per effetto delle decisioni dell’Opec+, le tariffe dei carburanti non sembrano volersi fermare. Le ultime rilevazioni Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia, sulla base dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al 7 settembre, che il prezzo medio praticato dellain modalità self service è arrivato a 1,969 euro al litro, con le tariffe delle diverse compagnie che variano tra 1,960 e 1,978 euro al litro, mentre le pompe bianche espongono 1,954 euro al litro (qui l’approfondimento di QuiFinanza sul perché idella...

...alle fasce più deboli ma si starebbero al contempo valutando anche le soluzioni tecniche migliori per evitare di penalizzare categorie particolarmente esposte al carocome i pendolari o...Per il lancio, la Mercedes - Benz ha previsto varianti ibridee diesel quattro cilindri: la ... i rivestimenti di pelle,esterni Exclusive con la Stella anteriore sul cofano, i fari Digital ...... per far fronte all'aumento del prezzo della. Bonus Sociale: attese novità per il 2024 Bonus Bollette acqua, luce e gas:importi fino a settembre 2023 24 Luglio 2023 Si tratta dello ...

Benzina, gli aumenti non si fermano: prezzi verso livelli record QuiFinanza

Per quanto riguarda il servito, il prezzo medio praticato della benzina è arrivato a quota 2,103 euro al litro, con le compagnie che espongono prezzi tra 2,040 e 2,181 euro al litro, mentre gli ...Un uomo di 37 anni di Biancavilla è stato denunciato per il reato di incendio doloso per avere dato fuoco all'auto del rivale in amore.