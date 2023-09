Bengalese maltratta la moglie | pm chiede assoluzione | “È un fatto culturale”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un caso di violenza risalente al 2019 accende i riflettori su una piaga che accomuna molti Paesi in condizioni di arretratezza socio-economica: il matrimonio combinato. Una piaga che, complici i flussi migratori indiscriminati, si sta diffondendo anche in Italia. Una 29enne originaria del Bangladesh ha denunciato suo marito, connazionale sposato in patria con nozze combinate, per i ripetutimenti fisici e psicologici perpetrati nei suoi confronti. Richiesta di archiviazione Come riporta il Giornale di Brescia, la Procura aveva chiesto l’archiviazione del procedimento a carico dell’uomo ma il Gip l’aveva negata, ordinando l’imputazione coatta per lo straniero nato e cresciuto in Bangladesh: “Sussistono senz’altro elementi idonei a sostenere efficacemente l’accusa in giudizio nei confronti dell’ex marito”, aveva affermato il giudice. A processo iniziato, ...