Benevento-Virtus Francavilla oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Si giocano stasera (ore 20,45) tre posticipi per la seconda giornata del campionato di calcio di serie C girone C. In trasferta il Taranto con l'Az Picerno e laFrancavilla Fontana amentre il Foggia ospita il Giugliano.Le probabili formazioni 11/09/2023 - 07:03 Redazione Sport 0 50 LaFrancavilla dopo la sconfitta interna con il Picerno per 1 a 0 fa visita alper la seconda giornata del Girone C ......45 Brindisi - Catania (RINVIATA) 20:45 Crotone - Turris 20:45 Latina - Potenza 20:45 Monopoli 2 - 2 Monterosi Tuscia 20:45 AZ Picerno - Taranto 20:45Francavilla 20:45 Foggia - ...

Benevento-Virtus Francavilla dove vederla: Sky, NOW o Rai Sport Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal Italia

Si giocano stasera (ore 20,45) tre posticipi per la seconda giornata del campionato di calcio di serie C girone C. In trasferta il Taranto con l’Az Picerno e la Virtus Francavilla Fontana a Benevento ...La Virtus Francavilla dopo la sconfitta interna con il Picerno per 1 a 0 fa visita al Benevento per la seconda giornata del Girone C del Campionato di serie C. Anche i sanniti però hanno perso nel ...