Benevento | ok in Giunta all’intitolazione di una strada per l’intellettuale Romano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via liberadi una, nel rione Triggio, all’avvocato, politico e intellettuale Francesco. “La scelta d’intitolare unaa Francescoè stata generata da un canto dall’alto profilo politico, intellettuale e professionale del personaggio, dall’altro da un azione di stimolo proveniente dalla società civile e dall’area culturale di segno progressista, arricchita da una petizione popolare con 379 firme. In ragione di ciò l’amministrazione comunale ha ritenuto di ritenere valide le ragioni per intitolare unaa Francesco, localizzandola nel quartiere Triggio, al qualeè stato ...