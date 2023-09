Benevento | grave infiltrazione d’acqua in un alloggio Acer

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna situazione di gravissimo degrado strutturale si riscontra in un'abitazione di edilizia popolare gestita dall'(ex Iacp) in via Girolamo Vitelli, a. La persona che vi abita, assegnatario, ci ha contattati affinchè verificassimo la gravità e l'estensione di un'che interessa il bagno. Le foto che alleghiamo non sembrano destare alcun dubbio sulla veridicità della denuncia. A quanto ci risulta, il nostro lettore ha segnalato da molto tempo, almeno da due anni, all'le infiltrazionidal soffitto del suo bagno ed ha richiesto dunque un intervento di manutenzione straordinaria che tuttavia, con ogni evidenza, ancora non è stato effettuato.