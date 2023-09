‘Benevento città cardio protetta’ | Lions e Rotary Club donano due defibrillatori alla città

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoParte oggi l’iniziativa mondiale “Celebrate Community” promossa daiInternational,international, Kiwanis International e Optimist International, che da anni promuove l’impegno congiunto deis service in progetti finalizzati a fornire risposte concrete ai bisogni delle Comunità. Le organizzazioni promotrici hanno lavorato insieme negli ultimi anni per condividere idee e spunti su future collaborazioni. Tra i principali obiettivi vi è quello di incoraggiare ia interagire gli uni con gli altri per collaborare a progetti che possano portare miglioramenti e benefici alle comunità locali. Nell’ambito di questa importante sinergia ilBenevento Host, ilBenevento Arco Traiano e il ...

...Coleman inera occasione troppo ghiotta per non provare a riportarlo sul prato verde del Pacevecchia che da qualche tempo è intitolato al compianto Alfredino Dell'Oste. L'IVPC Rugby.... Piazza Risorgimento, via Avellino, Pacevecchia via Gramsci e Capodimonte sono le zone di ...Gesesa per fare fronte allo stop idrico che in queste ore sta interessando gran parte della. ...L'Ufficiale, che sostituisce il Capitano Emanuele Grio, trasferito al comando della Compagnia didopo quattro anni di permanenza nelladei mosaici, giunge a Piazza Armerina dopo aver ...