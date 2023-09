Bella Ma’ al via oggi | torna su Rai 2 lo scontro generazionale di Pierluigi Diaco

(Di lunedì 11 settembre 2023) Primo ospite Rocco Siffredi Riparte, lunedì 11 settembre, l’edizione 2023-2024 diMa’, lo showdi Rai 2 condotto dae Roberta Capua in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 15.25 alle 17. “Partiremo in modo sobrio: il primo ospite sarà Rocco Siffredi e il tema della prima puntata sarà l’educazione sessuale…”, ha anticipato nei giorni scorsi. Il primo “talent di parola” della tv italiana, mette per la prima volta a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma uniti da linguaggi e strumenti contemporanei, i social network: 20 concorrenti tra gli Z (18-25 anni) e i boomer (55-90 anni), e 30 opinionisti, sempre divisi tra giovani e adulti, che si dovranno confrontare e sfidare attraverso quiz di cultura generale e ...

Riparte oggi, lunedì 11 settembre, l'edizione 2023 - 2024 di BellaMa', lo show generazionale di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco e Roberta Capua in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 15.25 alle 17. "Partiremo in modo sobrio: il primo ospite sarà ...