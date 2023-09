Bella Hadid calva per Heaven by Marc Jacobs

(Di lunedì 11 settembre 2023) A lungo assente a causa della Malattia di Lyme,torna sulle scene fashion con un look inaspettato: pelle liscissima, make upato e…nemmeno l’ombra di un capello. A trasformarla è stata l’intelligenza artificiale, che ha regalato alla più piccola delle sorelleun nuovo beauty look. A volerla così èper la campagna del suo futuristico brand. Davanti ... Amica.

Giovane,e punk: incarna la bellezza naturale parlando il linguaggio universale della moda e ... come Gigi, Naomi Campbell, Maluma, Lee Minho, Khaby Lame e Matteo Berrettini: la campagna ...Per la campagna della collezione FW23, Heaven by Marc Jacobs ha scelto la bellezza magnetica di. Per l'occasione, la supermodella si è trasformata in un affascinante essere extraterrestre ispirato all'intelligenza artificiale. Lo shooting della campagna è stato realizzato dall'...Una frequentazione che arriva dopo le precedenti fiamme: Dua è stata con il modello Anwar, fratello minore di Gigi eper due anni fino al 2021; nel settembre del 2022 è stata poi ...

Heaven by Marc Jacobs, Bella Hadid aliena nella campagna FW23 Wondernet Magazine

mixati ad abiti stampati, lunghi o corti, e minigonne, da sfoggiare anche per eventi serali, proprio come fa la bella Gigi Hadid. Quindi prendete ispirazione e iniziate a comporre il vostro look per l ...Nasce Sailor, il podcast creato da Maria Luisa Frisa e Chiara Tagliaferri. Che racconta, atraverso voci creative italiane, come la moda nel tempo ha influenzato la società ...