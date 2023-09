Beetlejuice 2 | Tim Burton rassicura i fan | Sarà un ritorno alle origini per me

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per il regista si tratterà di unper quanto riguarda il suo approccio al lavoro, meno digitale e più effetti pratici. Negli ultimi anni Timha fatto un ampio uso di effetti digitali nei suoi film, ma con2 la sua intenzione è quella di tornaree quindi all'uso di effetti pratici, come era accaduto per il primo film del 1988. In una nuova intervista,ha parlato del film e ha anticipato un approccio "back to basics". "Onestamente, non lo so, perché non sono molto bravo a parlare o a cercare di vendere qualcosa, per così dire. Guardando indietro, è un viaggio molto, molto strano che non riesco a spiegare", ha raccontatoquando gli è …