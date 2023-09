(Di lunedì 11 settembre 2023) Nonostante il caldo torrido non voglia ancora abbandonarci, le nuove riunioni su skype, la campanella che risuona nei corridoi delle scuole e le lunghe code che caratterizzano gli orari di punta sembrano proprio ricordarci che l’estate è finita e la vigilia di un nuovo anno si sta avvicinando. È sicuramente difficile prenderla con filosofia, ma un modo per consolarci possiamo trovarlo! Che sianoper rallentare la dipartita dell’abbronzatura, balm per idratare le labbra tormentate dal sole o semplicemente creme per contrastare le giornate calde, tornare ad avere unaroutine è tra le cose principali per affrontare la nuova stagione con sicurezza. Ottenere una pelle sana è infatti frutto di cura costante e impegno, perché di sicuro non si vedono miracoli. Così, quando al mattino la sveglia suona presto e si corre per non arrivare in ...

... Argilla verde, gialla e bianca: i beneficiper pelle e capelli Anche alcuni laser medicali ... presente anche in alcuniskincare in percentuali basse, il retinolo è adatto per eliminare ...case autunno: iskincare che non possono mancare Partiamo dalla skincare . Due sono gli step fondamentali con l'arrivo dell'autunno: rinnovare e idratare. La nostra pelle sarebbe ...E in film e sceneggiati in costumee trasmessi dalla Bbc. Da Bleak House (2005) a Grandi ... Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultime news di moda,e lifestyle. ...

Beauty: i prodotti essenziali da portare in borsa Panorama

Alcuni prodotti cosmetici non possono proprio mancare nel beauty case autunno. Si va da quelli skincare al make up con i colori di stagione ...il never ending beauty che unisce sostenibilità ed innovazione e si spiega come il prodotto cosmetico una volta esaurito può dare vita e bellezza che si rigenera, la wellness lodge con Yoga, face yoga ...