Beauty case d’autunno | i prodotti immancabili

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per ripartire in bellezza, si sa, servono attenzioni extra: così nelautunno non possono mancare alcunifondamentali per affrontare con il piede giusto il cambio di stagione. Si va dagli scrub che rinnovano l’epidermide alle creme che la reidratano dopo mesi di secchezza causata del sole e dell’abbronzatura. Non possono mancare nemmeno le formule SOS, quelle da portare sempre con sé per proteggere l’epidermide dai rossori dovuti agli sbalzi termici della mezza stagione. E poi il giusto make up in grado di valorizzare l’incarnato ma anche di armonizzarsi con i colori dell’atmosfera circostante. Last but not least, cambiate haircare routine: tra poco la caduta dei capelli si farà più intensa e bisogna agire d’anticipo! Ecco un vademecum.autunno: i ...

Il soft goth make - up vi permetterà di sperimentare con le nuance e di giocare con tinte insolite come i rossetti viola che diventeranno indispensabili nel. Se volete un trucco ...

Pellicce dai colori cangianti e borse grandi comeper le vie della vostra città Tutto nella ...

