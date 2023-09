(Di lunedì 11 settembre 2023) L'inflazione non si combatte con l'aumento dei'Saranno sempre di meno coloro che chiederanno denaro in prestito quando il tasso è così alto - ribadisce il ministro Antonio- . L'aumento ...

L'inflazione non si combatte con l'aumento dei tassi 'Saranno sempre di meno coloro che chiederanno denaro in prestito quando il tasso è così alto - ribadisce il ministro Antonio- . L'aumento dei tassi con un'inflazione provocata non da una crisi di crescita ma da un aumento dei costi della materie prime, provocato soprattutto dalla guerra in Ucraina, significherebbe ...... sui tassi d'interesse e sulle scelte della. Aumentare il costo del denaro in Europa significa provocare la recessione". Sempre in prospettiva legge di Bilancio, per"sulle pensioni minime ...... i ministri Abodi, Ciriani, Lollobrigida, Musumeci, Pichetto Frati, Sangiuliano, Musumeci,e ...45 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi 14:45 -- Conferenza ...

Bce, Tajani: "Mi auguro che non venga deciso un altro rialzo dei tassi" TGCOM

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, torna a parlare della Bce. "Mi auguro che la Banca centrale europea questa volta decida di non alzare ...Antonio Tajani si augura che la Bce "stavolta decida di non alzare ancora i tassi di interesse". Secondo il ministro degli Esteri, l'azione unita all'inflazione "spingerebbe ancora di più verso una ...