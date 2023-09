Batman Day 2023 | al via ai festeggiamenti in onore dell' iconico supereroe DC

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ecco quando verrà celebrato ilDay, il giorno dedicato alDC, uno dei personaggi più iconici e longevia cultura popolare. Il 16 settembre i fan di tutto il mondo si riuniscono per festeggiare ilDay e celebrare il loro amore per ilDC. Per onorare questa tradizione annuale, DC e Warner Bros. Discovery, insieme ad alcuni dei loro partners più importanti, presentano attività, iniziative, e lanci di prodotto dedicati al protettore di Gotham City. IlDayporterà alla luce in tutto il mondo alcuni tra i più iconici Team-Up di: amici, alleati o pericolosi avversari, i fan potranno celebrare l'universo del Cavaliere Oscuro attraverso i personaggi che, insieme a, lo hanno reso ...