Bassetti | “Nessun allarmismo | si usa il Covid come attacco politico al Governo | ed è deprimente…”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il famoso infettivologo a Notizie.com va giù duro: “Montato ad arte, guarda caso con l’inizio delle scuole ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, solo le solite raccomandazioni e non per tutti” “Usare ile tutto quello che ne può conseguire per attaccare il, non so chi mai possa mettere in giro storie di questo genere, ma non c’è nulla,allarme,pericolo”. A parlare non è uno qualunque, ma il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteoche a Notizie.com spiega il suo punto di vista, anche se ne farebbe volentieri a meno, visto che in ospedale ha tanto lavoro da fare. Già perché chi pensa che l’infettivologo genovese stia gran parte del giorno dietro a una scrivania, si sbaglia di grosso. Comincia la mattina presto, va dai ...