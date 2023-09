Basket USA | dopo il flop Mondiale torna LeBron James? L’indizio social fa sognare i fans

I progetti si fanno e si valutano sul lungo termine; lo spote getta non funziona. E comunque ... E poi io che ho sempre praticato sport - dalal tennis - amo sempre di più immergermi nella ...Teamnon ha vinto e non è neppure arrivata sul podio (quarta dopo il ko con il Canada nella 'finalina') ma per avere una riprova di come la NBA resti il miglior campionato di pallacanestro al mondo ...Dopo aver falciato il Team, laGermaniacompleta lopera stritolando anche laSerbiae si mette al colloil primo oro mondiale della storia. Lo fa con laforza difensiva, esplosa in un secondo tempo ...

Mondiali basket, Usa fuori dal podio: il bronzo è del Canada Quotidiano Sportivo

Pablo Laso, in estate tornato in EuroLeague dove guiderà nella prossima stagione il Bayern Monaco, si è complimentato sui social con la Germania e in particolar modo con il ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...