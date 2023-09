Tamara Zidansek è la nuova campionessa dell' Open delle Puglie - Trofeo Lapietra, Wta 125 (115.000$) giocatosi sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di. La slovena ha battuto in finale la slovacca Rebecca Sramkova 36 75 61 dopo quasi tre ore di gioco. Il successo le consente di fare un balzo di ben 31 posizioni nel ranking collocandola come ...anche per la Molfetta Sportiva: i biancorossi, sotto 3 - 0 all'intervallo, riaccuffano il match quasi allo scadere. Pari a reti bianche invece per il Borgorosso Molfetta. Ok anche l'Arboris ...Al WTA 125 diesce di scena anche la testa di serie numero 2: all' "Open delle Puglie - Trofeo Lapietra" , la ... dove Sramkova ha respinto ogni tentativo dida parte della più quotata ...

Bari: Rimonta Zidansek, il titolo è suo sport.tiscali.it

Tamara Zidansek è la nuova campionessa dell' Open delle Puglie-Trofeo Lapietra, Wta 125 (115.000$) giocatosi sui campi in terra rossa del ...Eurovolley: l'Olanda batte la Germania e approda ai quarti contro l'Italia Eurovolley: l'Olanda batte la Germania e approda ai quarti contro l'Italia Eurovolley: Olanda batte la Germania, e approda ai ...