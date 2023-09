Isabelle Lux, una 32enne originaria di Palm Beach, in Florida (Usa), e nota per la creazione di contenuti online, si è sottoposta al trattamento estetico conosciuto come '', condividendo l'esperienza con i suoi follower. Questo intervento, noto negli Stati Uniti anche come Traptox, prevede l'iniezione di 40 dosi della neurotossina botulinica in ciascun ...Isabelle Lux, una 32enne originaria di Palm Beach, in Florida (Usa), e nota per la creazione di contenuti online, si è sottoposta al trattamento estetico conosciuto come '', condividendo l'esperienza con i suoi follower. Questo intervento, noto negli Stati Uniti anche come Traptox, prevede l'iniezione di 40 dosi della neurotossina botulinica in ciascun ...

Barbie Botox: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo «chiodo fisso» di TikTok Vanity Fair Italia

A new social media beauty craze- Barbie Botox has hit the youngsters hard. #Barbiebotox, the cosmetic trend has garnered over 7 million views on sites like Tik Tok and Instagram, where girls are ...Traptox is a procedure that has now become known as 'Barbie botox' and involves injecting a neck muscle - it can make the neck look slimmer but it should be used only for medical reasons ...