Banche | Abi | sospensione mutui in zone colpite da maltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) ... l' ABI invita lea dare immediata attuazione alladei, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". È quanto si legge in ...

... Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena e le regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia a motivo di eccezionali eventi metereologici che si sono manifestati nel periodo estivo, l'invita le...... Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena e le regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia a motivo di eccezionali eventi metereologici che si sono manifestati nel periodo estivo, l'invita le...Leche operano nelle province di Teramo, Pescara, Chieti, Cuneo, Parma, Reggio Emilia, Modena, ... Lo scrive l'in una nota aggiungendo che la procedura e' attivata a seguito degli eventi ...

Mutui sospesi nelle zone colpite da maltempo, Abi QUOTIDIANO NAZIONALE

l’ABI invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". È quanto si legge in una ...Tra gli interventi più attesi c’è quello dell’Associazione bancaria italiana (Abi) ma anche quello di Assopopolari e ... Meloni per ridisegnare la tassa sugli extraprofitti delle banche, anche per ...