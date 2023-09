Baluardo di San Giovanni | nuovo collegamento pedonale con via Tre Armi

(Di lunedì 11 settembre 2023) CITTÀ ALTA. Lavori al via il 18 settembre. L’opera, larga 3,5 metri e lunga 36, è finanziata dal Parco dei Colli. «importante punto di accesso».

Baluardo di San Giovanni, nuovo collegamento pedonale con via ... L'Eco di Bergamo

I lavori inizieranno il 18 settembre e porteranno al primo collegamento pedonale tra esterno e interno delle Mura di Città Alta ...«Nuovo importante punto di accesso». Partono il 18 settembre i lavori per la realizzazione di un collegamento pedonale tra il baluardo di San Giovanni e via Tre Armi, un’opera promossa e finanziata ...