Balneabilità in Campania | i risultati dei primi 10 giorni di settembre

L'ultima mensilità di controlli dell'Arpasullaha avuto un inizio alquanto impegnativo a causa delle sfavorevoli condizioni meteomarine che in alcuni tratti costieri non hanno ......140 campioni di acque di mare prelevati dall'inizio di settembre fino a oggi in, i primi esiti analitici relativi ai parametri microbiologici hanno permesso il ripristino della...L'ultima mensilità di controlli dell'Arpasullaha avuto un inizio alquanto impegnativo a causa delle sfavorevoli condizioni meteomarine che in alcuni tratti costieri non hanno ...

Il punto sulla balneabilità in Campania: 1-10 settembre 2023 | SNPA ... AmbienteInforma