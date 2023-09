Ballerina | il teaser del sangiunoso film coreano su Netflix

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 11 settembre 2023) Debutta in streaming suil 6 ottobre questo nuovo thriller d’azione interpretato dalla Jun Jong-seo di Burning: di seguito iltrailer diIlsi intitola, ma non stiamo parlando dell’atteso spin-off della serie di John Wick che vedrà protagonista Ana De Armas. Quello che sarà pubblicato a partire dal 6 ottobre prossimo è invece un nuovo thriller d’azione proveniente dalla Corea del Sud, che farà il suo debutto sulla piattaforma andando a rimpinzare le fila deiestremo orientali presenti in catalogo. Come immaginabile, si parla di vendetta: nello specifico quella di una spietata ex guardia del corpo, interpretata da Jun Jong-seo (già splendida protagonista di Burning e di La casa di carta: Corea), impegnata nella caccia all’uomo (Kim Ji-hun) ...