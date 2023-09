Ballerina famosa torna a Ballando con le Stelle dopo un lutto

Leggi su biccy

(Di lunedì 11 settembre 2023) Manca sempre meno al ritorno dicon le, che tornerà in onda da sabato 21 ottobre. Sappiamo già che i cinque giudici sono stati confermati e adesso abbiamo anche la certezza del comeback di unamolto amata. Alessandra Tripoli ha da poco perso sua madre, ma ad ottobre tornerà sulla pista da ballo di Milly Carlucci. La professionista in una lunga intervista rilasciata a Di Più ha parlato della malattia di sua mamma e di come la donna abbia combattuto fino all’ultimo. Alessandra Tripoli, lapronta are acon le. “Era giovane e nel pieno della vita. Da quando mi ha lasciato non c’è giorno che io non pensi a lei. Per me non era solo una madre ma anche un esempio di forza e determinazione da seguire. La diagnosi della ...