Ballando con le Stelle | il nuovo colpaccio di Milly Carlucci | ecco chi è la sesta concorrente ufficiale

La diciottesima, attesissima, edizione dile Stelle tornerà in onda a partire dal 21 ottobre prossimo e come già annunciato da diverse settimane il cast si preannuncia davvero illustre.le Stelle, la sesta ...E' andata in porto anche la trattativa sulla sesta concorrente dile Stelle 2023 : Paola Perego , conduttrice e moglie del famoso agente Lucio Presta , farà parte del cast del talent show a ritmo di danza. L'annuncio è arrivato questa mattina ...L'appuntamentoè per sabato 21 ottobre su Rai 1.

Paola Perego è la sesta concorrente di Ballando con le stelle 2023 Libero Magazine

Dopo Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, è stato annunciato la sesta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. La diciottesima, attesissima, edizione di ...Belen Rodriguez ormai non si nasconde più e dopo l'ufficializzazione della relazione con Elio Lorenzoni è stata immortalata da alcuni fotografi mentre si gode ...