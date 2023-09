Ballando con le Stelle 18 | Milly Carlucci fa il colpaccio | ecco quale famosa conduttrice sarà nel cast!

(Di lunedì 11 settembre 2023) Pochi istanti fa la pagina Instagram ufficiale dicon leha svelato una nuova concorrente della diciottesima edizione. E’ laed ex modella Paola Perego, che nel video di presentazione appare seduta sul divano in tenuta da ballerina. Il noto volto della televisione italiana è intenta a guardare una scena tratta dal film Flashdance mentre mangia delle patatine. “Paola, ma è così che ti prepari percon le?“, chiede una voce fuori campo. “Eh mi sono vestita da ballerina, c’è tempo ancora“. Quando le viene ricordato checon lecomincerà il 21 ottobre, la Perego ci scherza sù: “Sì, questa è la sedicesima volta che guardo Flashdance, alla ventunesima, per osmosi, saprò ballare“. La presentatrice è quindi la sesta ...

