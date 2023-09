Bake Off Italia | Riccardo Venturi dopo l' eliminazione | ' mai molar'

(Di lunedì 11 settembre 2023), 27 enne di Pescantina della provincia di Verona, è stato il primo eliminato di questa nuova edizione diOff. Di professione perito chimico, ma grande estimatore della pasticceria, per il giovanel'avventura nel programma di Real Time si è conclusa abbastanza in fretta. Alla luce dell'daOff, il ragazzo è stato intervistato da Tvpertutti ed ha potuto fare una sorta di bilancio dell'esperienza vissuta, oltre a parlare di sé e dei suoi progetti futuri.a Tvperutti: 'avrei dovuto aprirmi di più' Ciao! Si è appena conclusa la sua avventura aOff. Breve ma intensa. ...

Lettura consigliata Ernst Knam torna conItalia: ecco quanto costa una torta del re del cioccolatoCuori e forni accesi, grembiulle allacciato e frusta in mano, è iniziata la nuova edizione diItalia 2023 in onda venerdì 8 settembre su Real Time. Come sempre condotta da Benedetta Parodi , accanto a lei ci sono i tre giudici: Ernst Knam , Damiano Carrara e Tommaso Foglia ....Italia debutta bene su Discovery Sul Nove la nuova edizione diItalia - Dolci in Forno debutta a 322.000 spettatori con il 2.1%, mentre su RealTime 516.000 spettatori con il 3.4% (...

Bake Off Italia 2023 su Real Time: giudici e partecipanti nel cast Io Donna

CASIER - C’è anche un trevigiano tra i 16 aspiranti pasticceri in gara nella nuova edizione di Bake Off Italia 2023, il talent show condotto da Benedetta Parodi in onda su Real Time. Lui è Davide ...I fedelissimi di "Bake Off Italia" ricorderanno certamente Clelia D'Onofrio, per anni nella giuria del programma. Ecco di cosa si occupa ora, ...