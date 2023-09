Azione | Calenda | i riformisti trovino il coraggio di uscire dal Pd

(Di lunedì 11 settembre 2023) "La Schlein dice ai fuoriusciti 'andate con Dio, buona strada', non ha mica ha detto di essere arrabbiata. Se domani idel Pd, invece di stare dentro dicendo 'non siamo d'accordo ma ...

Lo ha detto il leader diCarlocommentando l'entrata nel partito di una trentina di ex esponenti e militanti liguri del Pd, tra cui i consiglieri Pippo Rossetti e Cristina Lodi. 11 ...Vado Ligure. L'ex ministro allo Sviluppo Economico e attuale senatore e segretario nazionale di, Carlo, interviene sul nuovo progetto del rigassificatore nel savonese , nel day after della catena umana sulle spiagge savonesi con la manifestazione che ha ribadito il secco No all'...di Carlosarà all'opposizione della giunta Bucci in consiglio comunale a Genova. Lo ha annunciato lo stessooggi dopo un incontro a Genova con i circa 30 fuoriusciti dal Pd ...

Genova, 11 set. (askanews) - 'La Schlein dice ai fuoriusciti 'andate con Dio, buona strada', non ha mica ha detto di essere arrabbiata. Se domani ...Non ci sono mai stati incidenti”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo questa mattina a Genova a un giornalista che gli chiedeva se fosse favorevole o meno al rigassifcatore di ...