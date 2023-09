Avanti tutta sul fronte sud Il G20 letto dall’ambasciatore Armellini

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il Global South è stato riconosciuto come uno dei dati fondamentali di questo G20 ed è stato certamente un risultato molto importante, sul cui significato si dovrà ragionare a lungo. È una bellissima definizione ma, al momento, è una definizione molto controversa, nel quale c’è tutto e il suo contrario. Così a Formiche.net l’ex ambasciatore italiano in India, Antonio, attualmente vicepresidente esecutivo dell’associazione Italia-India, presieduta da Emma Marcegaglia secondo cui se da un lato il corridoio India-Asia-Europa è strategico per gli equilibri futuri, dall’altro l’Europa si presenta frastagliata, con i suoi attori che si fanno concorrenza fra loro, rinunciando a mettersi assieme per vere un peso maggiore. La via del cotone, da Mumbai a Venezia, passando per Israele e Arabia Saudita: che risultato è? È un espediente interessante per mettere ...