Autonomia | battaglia di tanti meridionalisti | la riforma è una opportunità per il Sud

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Che l'amministrativa e il federalismo possano essere un bene non solo per le regioni più ricche del nostro Paese ma anche per il Mezzogiorno apparirà ai più nulla più che una boutade, o tutt'al più uno slogan propagandistico di qualche secessionista del Nord che vuole dissimulare le sue vere intenzioni. In verità, la vera e martellante propaganda è stata e continua ad essere quella che ha messo in moto negli anni la sinistra, per principio centralista e statalista, contro ogni ipotesi di. POSSIBILITÀ DI RISCATTO Tanto abili sono stati i “compagni” da far diventare irriflesso senso comune quella che è semplicemente una scelta ideologica. Si è trattata di una riuscita operazione di “egemonia culturale” che ha messo, fra l'altro, in ombra tutta quella tradizione intellettuale e politica che ha fatto capo a uomini del Sud che hanno ...