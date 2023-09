Autobotte della forestale si ribalta | muore un' operaia | un' altra è grave

Si indaga sulle cause all'originetragedia: un malore del conducente, un ostacolo improvviso, un guasto meccanico Sono tutte ipotesi premature finché gli inquirenti non avranno terminato gli ...L'si è ribaltata. 'Apprendo con grande dolore la notiziamorte dell'operaiasquadra antincendioForestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell'incidente dell'......dalla Gesesa per fare fronte allo stop idrico che in queste ore sta interessando gran parte... A piazza Risorgimento sará presente un'dei Vigili del Fuoco che sostituirá quella attuale ...

Un’autobotte della forestale si ribalta a Ragusa: muore una dipendente. Il cordoglio di Schifani La Sicilia

Una operaia della squadra anti incendio della Forestale è morta dopo essere rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale in Sicilia. Il tragico sinistro è avvenuto in provincia di Ragusa. In att ...L’arrivo dei soccorsi A stretto giro, dopo le prime segnalazioni, nei luoghi interessati dagli incendi sono giunte diverse autobotti della Protezione civili di Ariccia, Albano e Genzano, coadiuvate ...