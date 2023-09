Aurigemma | primo giorno di scuola nel ricordo di Cutolo Video

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Hanno voluto ricordare Giovanbattista, il musicista dell’Orchestra Scarlatti ucciso a Napoli gli studenti dell’Icdi Monteforte nella cerimonia di accoglienza degli alunni della secondaria. Un omaggio affidato all’esecuzione di un brano al corno da parte del Maestro Marco Saccone. Quindi è cominciato il viaggio con l’astronave di Star Trek per una nuova avventura, poi alla scoperta delladi magia di Howgarts con Harry Potter. La dirigente Filomena Colella ha posto l’accento sul ruolo cruciale che riveste lanella società di oggi. “Ogni viaggio – ha spiegato la dirigente – implica l’acquisizione di un nuovo bagaglio di conoscenze e abilità. Il nostro obiettivo è garantire il successo formativo di tutti gli studenti ma perché questo sia possibile è fondamentale ...

