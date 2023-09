Audero fissa la data del suo debutto | Le gerarchie dell’Inter in porta

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 settembre 2023)è solo uno dei nuovi portieridi Inzaghi, che si ritrova con un reparto completamente rivoluzionato rispetto all’ultima stagione. Sullein, però, i dubbi in casa nerazzurra sono prossimi allo zero. E le prime uscite stagionali lo dimostrano giàIN– Nelle prime tre partite stagionali Emil(1997) rimane in panchina a guardare. Il portiere italo-indonesiano in prestito dalla Sampdoria non è l’unico spettatore non pagante nerazzurro con i guantoni. Stessa sorte tocca al terzo portiere Raffaele Di Gennaro (1992), che finora totalizza solo due panchine e una non convocazione. E al quarto portiere Alessandro Calligaris (2005) – numero 1Under-19 di Cristian Chivu in Primavera 1 – che conta ...