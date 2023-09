Attentati dell’11 settembre 2001 | un riassunto della tragedia

Leggi su cultweb

(Di lunedì 11 settembre 2023) Gli2011 hanno lasciato un segno indelebile nel corsostoria. Di seguito, un brevedi ciò che è accaduto quel giorno a New York. Quattro aerei commerciali vengono dirottati da membri di Al-Qaeda, l’organizzazione terroristica guidata da Osama Bin Laden. Tra le ore 8.46 e le 9.00, due di questi, il volo American Airlines 11 e il volo United Airlines 175, vengono fatti schiantare contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York City. In questo modo la città viene ferita nel profondo piangendo la morte di oltre 3.000 persone tra cui anche molti vigili del fuoco e poliziotti corsi immediatamente per prestare i primi soccorsi. Nello stesso momento un terzo aereo, l’American Airlines 77, colpisce anche il Pentagono a Washington, D.C., causando ulteriori ...