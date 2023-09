Atomica Bionda | la trama del film con Charlize Theron

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ladispionaggio e azione uscito del 2017, diretto da David Leitch, segue la spia dell’M16 Lorraine che, durante il periodo della Guerra fredda, viene incaricata di portare a termine una pericolosa missione a Berlino. Nel ruolo della letale agente dei servizi segreti britannici, l’attrice, Il, caratterizzato da molte scene hot, è l’adattamento cinematografico del graphic novel del 2012 The Coldest City. Ladelha inizio poco prima della caduta del Muro di Berlino, quando un agente dell’M16 viene ucciso perché in possesso di informazioni classificate, riguardanti una lista di nomi di nomi di tutte le spie operative nella città di ...