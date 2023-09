Atletica | la storia di Roberto Rigali | “Io sono un dilettante che ha vinto l’argento ai Mondiali nella 4×100”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite, il primo frazionista della staffettamaschile che ai2023 dileggera a Budapest ha centrato la medaglia d’argento. Ritorno trionfale in Italia tra Borno e Bergamo dopo la rassegna iridata: “Mitrasferito da qualche anno a Bergamo appunto per allenarmi e studiare, visto che a Bergamo c’è un impianto indoor, una bella struttura a disposizione. Poi c’è il mio allenatore che allena lì e ho deciso di trasferirmi. Però io il weekend torno volentieri al mio paesino, Borno, è una sorta di vacanza, riesco a staccare un po’ la testa dalla città, e poi citutti i miei amici storici ed è ...