Atalantamania | torna il tour de force europeo che aiuta la Serie A!

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ogni volta che l'Atalanta si trova a competere in pochi giorni per Europa eA, invece che sgonfiarsi e affaticarsi si carica di entusiasmo...

Ogni volta che l'Atalanta si trova a competere in pochi giorni per Europa e Serie A, invece che sgonfiarsi e affaticarsi si carica di entusiasmo e forza fisica. Mister Gasperini è forse uno dei pochi ...“Sui ritmi alti soffriamo, noi siamo questi, basta che uno sia cosciente dei propri obiettivi, dopo queste due giornate dico che per l’Atalanta sarà un campionato molto duro”. Parole nette quelle di G ...