Assassinio di JF Kennedy | la nuova rivelazione sulla “pallottola magica”

(Di lunedì 11 settembre 2023)di JF, ladi Paul Landis, un agente del secret service” L’di John Fitzgerald, il 35° presidente degli Stati Uniti d’America, è uno degli eventi più significativi e traumatici nella storia del paese. Il 22 novembre 1963,venne ucciso a Dallas, in Texas, mentre svolgeva un tour politico. La sua morte suscitò un’ondata di shock e dolore in tutto il mondo. Il Giorno dell’: 22 novembre 1963 Il 22 novembre 1963 iniziò come una giornata di routine per il presidente. Insieme alla moglie Jacqueline, comunemente conosciuta come Jackie, si trovavano a Fort Worth, in Texas, per una serie di ...

, offrendo una retrospettiva critica sulla sua presidenza e sull'impatto di il suo. L'analisi di Vespa analizza sia gli aspetti pubblici che quelli privati della vita di, ...Come insegnano i grandi enigmi della storia (vedi l'di), il passare degli anni rende le cose più ingarbugliate. Se non sempre, quasi sempre". "La seconda difficoltà invece è più ...Un testimone dell'di John Fitzgeraldrompe il silenzio dopo 60 anni. Paul Landis, agente del Secret Service che era a pochi passi da Jfk quando stato ucciso a Dallas, racconta per la prima volta la ...

Jfk, l’ultima verità sull’omicidio a Dallas. L’agente della scorta: «Raccolsi io il “proiettile magico”» Corriere della Sera

A 60 anni dall’assassinio di John Kennedy un nuovo libro di memorie fa vacillare la tesi della «pallottola magica» sostenuta dalla Commissione Warren: quella che indagò sull’uccisione e sostenne che a ...In ‘The Final Witness’, in uscita a ottobre, un ex agente dei servizi segreti racconta la sua versione, in parte in contrasto con il rapporto Warren ...