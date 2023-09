Asl Bn | uffici e servizi chiusi a causa dell’interruzione idrica

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che a seguito dell’ordinanza sindacale numero 61 del 9 settembre 2023 emanata in seguito all’informativa della società Gesesa, ie gliAsl ubicati a Benevento, nelle zone di via Oderisio, via Perasso e via Mascellaro, lunedì 11 settembre, resterannoper interruzione della rete. Per recuperare le molteplici richieste che pervengono dai cittadini che devono scegliere il medico o il pediatra, o ottenere l’esenzione ticket, è stata prevista una apertura straordinaria deidi Assistenza Sanitaria, attualmente allocati in via Oderisio (piazza Risorgimento), nella giornata di martedì 12 settembre. Per cui le persone prenotate per lunedì (per la scelta e revoca del medico o del pediatra o per l’esenzione ticket) potranno recarsi ...

Si comunica che a seguito dell'ordinanza sindacale numero 61 del 9 settembre 2023 emanata in seguito all'informativa della società Gesesa, i servizi e gliubicati a Benevento, nelle zone di via Oderisio, via Perasso e via Mascellaro, lunedì 11 settembre, resteranno chiusi per interruzione della rete idrica. Per recuperare le molteplici ...A Omegna, sede del Dipartimento di Prevenzione, via IV novembre, 294 "SIAN - il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 Nei giorni 22 settembre a Domodossola " 27 settembre e 18 ottobre a ...... Area Tecnica, Ingegneria Clinica e Area del Patrimonio dellaBari hanno definito celermente, ... Glisono comunque già impegnati per la definizione e pubblicazione, a stretto giro, dei ...

Asl, uffici e servizi chiusi per l'interruzione idrica. Scelta medico e ... NTR24

La ASL Bari ha provveduto nelle scorse ore alla pubblicazione ... Più in dettaglio, i lotti di gara appena deliberati comprendono la fornitura di arredi (non sanitari) per ufficio, servizi e aree e ...A seguito dell’ordinanza sindacale numero 61 del 9 settembre 2023 emanata in seguito all’informativa della società Gesesa, i servizi e gli uffici Asl ubicati a Benevento, nelle zone di via Oderisio, v ...