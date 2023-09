Ascolti tv ieri | Affari Tuoi oltre 3mln | testa a testa Rai1-Canale 5 di sera

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Glitv di, domenica 10 settembre 2023, hanno fatto registrare un per la replica de L'Allieva su1.906.000, 12.1% e 1.617.000, 13%. Su5 La Ragazza e l'Ufficiale ha conquistato 1.696.000 telespettatori, share 14.5%. Chiude Zona Bianca su Rete 4 con 786.000 spettatori, 6.6% di share. Di seguito glitv didegli altri canali: Rai2 film Pompei 1.053.000, 6.5% Italia 1 FBI: Most Wanted 972.000, 2.6% Rai3 film Rachel 755.000, 4.8% Tv8 Italia's Got Talent-Best Of 535.000, 3.7% NOVE Only Fun Comico Show 413.000, 2.9%. La7 film Il Patto-The Worth 306.000, 2.2%. IN AGGIORNAMENTO