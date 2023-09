Ascolti TV | Domenica 10 settembre 2023 La Ragazza e l’Ufficiale 14 6% | L’Allieva 12 5% | Rai2 con Pompei 6 6% supera FBI Most Wanted 6 2% Affari Tuoi riparte dal 20 6%

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 settembre 2023) Amadeus -Nella serata di ieri,10, su Rai13 in replica ha conquistato 1.765.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Laha raccolto davanti al video 1.696.000 spettatori con uno share del 14.6%. Suha interessato 1.053.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 FBI:ha intrattenuto 972.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Rachel sigla 755.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 786.000 spettatori (6.6%). Su La7 The Worth – Il patto ha registrato 306.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of è seguito da 535.000 spettatori (3.7%). Sul Nove ...