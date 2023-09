Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 10 settembre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 11 settembre 2023)TV: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv L’Allieva 3 ha totalizzato 1906 spettatori (12,13% di share) nel primo episodio e 1617 (13,02%) nel secondo; su Canale5 la serie La ragazza e l’ufficiale si è portata a casa 1696 spettatori (share 14,59%). Su Italia1 gli episodi di FBI Most Wanted hanno ottenuto in media 972 spettatori (6,24%); su Rai2 il film Pompei ha totalizzato 1056 spettatori (6,58%), mentre su Rai3 il film Rachel ha intrattenuto 786 spettatori (6,60%). Su Rete4 la puntata del programma Zona Bianca ha realizzato 479 spettatori (3,70%), infine su La7 Worth – Il ...