ASCOLTI TV 10 SETTEMBRE 2023 | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE 14 | 6% | L’ALLIEVA 12 | 5% | ZONA BIANCA 6 | 6% | TORNA AFFARI TUOI 20 | 6% BUONA GARANZIA!

(Di lunedì 11 settembre 2023)TV 10· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 2486 32.73 PT – 5601 34.70 24 H – 2870 37.78 PT – 6160 38.16 Linea Blu – 285 9.85Tg1 – 842 20.26Weekly – 901 19.34Weekly – 943 18.60Roberto Bolle: Ballo in Bianco – 947 18.03Santa Messa – 1219 19.41A Sua Immagine – 1228 17.56Angelus – 1597 19.92Linea Verde Estate – 1864 19.33 + 2457 21.68Tg1 – 3414 26.56Operazione San Gennaro – 1182 10.30Dalla Strada al Palco – 708 7.13 + 979 10.98Reazione a Catena – 2046 20.37Reazione a Catena – 3176 25.89Tg1 – 3766 25.41– 3387 20.62– 1765 12.50Speciale Tg1 – 351 5.11 Prima Pagina – 361 17.58Tg5 – 1024 23.40Tg5 Speciale – 696 13.85Santa Messa – 793 14.73Le Storie di Melaverde – 748 12.59 + 1037 15.29Melaverde – 1754 18.83Tg5 – 2785 ...

Prime sfide al pomeriggio: ecco glidell'112023 con i dati dei programmi che sono andati in onda ieri, chi ...Glidella prima serata dell'112023 premiano il Grande Fratello Ecco i ...Buona la prima per Alberto Matano Ecco i dati di ascolto dell'112023. Glidi ieri premiano La vita in ...

