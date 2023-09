Arrivano i nuovi bonus 150 e 200 euro | ecco la platea interessata

(Di lunedì 11 settembre 2023) Novità delle ultime ore: si parla di nuovo di alcune prestazioni una tantum che i lavoratori italiani potrebbero ricevere in busta paga: stiamo parlando dida €150 e €200, ve li ricordate? Abbiamo imparato a conoscerli già durante il periodo covid, ma scopriamo ora come potrebbero tornare e per chi. Nella prossima legge di bilancio sembra proprio che il Governo si sia deciso a stanziare dei fondi per sostenere le famiglie e i lavoratori tramite alcuni, ma tra gli obiettivi più ambiziosi di questo governo abbiamo sicuramente la detassazione della tredicesima mensilità e del cuneo fiscale in generale, inoltre, tutto lascia trasparire che si vorrà introdurre nuovamente i€150 e €200 che abbiamo conosciuto con il governo Draghi. Queste misure dovrebbero entrare in vigore già per fine anno. Per quanto riguarda i ...

... ma migliaia di stimoli, chedal vivace mondo della strada e dei social network. Su una ... In passerella anche iaccessori e calzature. La natura insieme ad elementi del design anni '70 ...Per poi vendere il club I segnali chedalla Borsa oggi sono incoraggianti: il titolo ... che ha vinto ovunque e a tratti dominato, che è stata precursore dimodi emondi con ...La fanbase è fedele e anziancheappassionati. Gli up sono meglio dei down . Il legame tra di loro si rinsalda. La gente li riscopre, tant'è che viene il sospetto che il titolo Hate to ...

Polizia: arrivano nuovi funzionari alla questura di Cagliari Agenzia ANSA

nuova Steam Deck o Visore VR in arrivo 08 SET LG presenta il monitor gaming LG UltraGear OLED per i fan di League of Legends 08 SET GTA 6: secondo alcuni, costerà 150 dollari. Ma è possibile Sony ...Mancano poche ore all'evento Wonderlust di Apple. Programmato per le 19 italiane del 12 settembre, l'appuntamento autunnale segnerà il passo con i nuovi modelli di iPhone 15 e non solo. (ANSA) ...