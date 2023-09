Arriva l’ultima puntata di La ragazza e l’ufficiale

... Fondazione di Piacenza e Vigevano ,in prima serata su ... girato durante'edizione 2023 del Festival di Veleia in occasione ... bar chiuso per 15 giorni Podcast Radio SoundOra Piacenzadalla dorsale del Pacifico Orientale, al largo dell'America centrale, dove una spedizione esplorativa organizzata dallo Schmidt Ocean Institute ha scoperto una nuova dimensione dell'......Beltrame e Da Horta alla corte di Coach Antonio Cugliandro... con quest'trionfante con il titolo della Coppa di Francia ... La mia scelta è ricaduta su Reggio anche perché disputeremo'...

Blitz degli animalisti durante la fiera, arriva la polizia LA NAZIONE