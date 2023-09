Armenia-Croazia oggi in tv | canale | orario e streaming qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Laospita lanel match valevole per la fase a gironi delleagli. Le due squadre hanno entrambe 7 punti, ma laha una partita in meno. Sfida dunque molto importante in ottica qualificazione dato che una vittoria di Modric e compagni mettere un punto esclamativo sul girone, agevolando il cammino die Turchia e riducendo sensibilmente le speranze armene. Yerevan però non è un campo facile e i croati dovranno sudarsi la vittoria. Calcio d’inizio alle ore 18.00 di, lunedì 11 settembre. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202) e insu Sky Go e NOW. SportFace.