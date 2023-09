Armenia-Croazia | le formazioni ufficiali | Modric | Brozovic e Perisic dal 1'

Il Gruppo D , nel quale le due Nazionali sono state inserite, vede la Turchia in testa alla classifica con 10 punti dopo cinque partite, seguita dacon 6 e, che però, hanno giocato ...Cinque partite in programma cone turno casalingo per il Portogallo, posticipi in Lega Pro. Successo per America de Cali e Santa Fe in Colombia Apriamo una nuova settimana di calcio all'insegna del calcio ...Unica punta Petkovic, supportata da Kramaric, Ivanusec e Perisic Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Cancharevich; Dashyan, Haroyan, Arutiunian, Mkrtchyan; Iwu, ...

Armenia-Croazia: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta Virgilio Sport

Armenia e Croazia aprono il programma di lunedì delle qualificazioni ad Euro 2024. Calcio di inizio alle ore 18,00 al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yereven. Entrambe le nazionali occupano il ...Ecco le gare in programma oggi 11 Settembre 2024 da Euro 2024 alla Serie C: 20.45 Portogallo-Lussemburgo (Qualificazioni Euro 2024) – CIELO e SKY SPORT (canale 255) ...