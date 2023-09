A quel punto, il ladro convinceva l'ad aprire la porta, entrava in casa per un controllo - ... Con questa tecnica, stando all'inchiesta, avrebbero colpito il 6 giugno ad- portando via ...A quel punto, il ladro convinceva l'ad aprire la porta, entrava in casa per un controllo - ... Con questa tecnica, stando all'inchiesta, avrebbero colpito il 6 giugno ad- portando via ...

Arese, anziana derubata della catenina da finti tecnici e finti agenti Il Notiziario

Arese, anziana derubata della catenina da finti tecnici e finti agenti. Certo che i malfattori le inventano tutte per raggirare il malcapitato di turno. Stavolta si sono finti tecnici dell’acqua e ...Anche ad Arese servono aiuti, l’Associazione Pensionati per la città ... una telefonata o quattro chiacchiere con anziani soli". A San Donato l’associazione "Cuore Fratello onlus", da oltre vent’anni ...