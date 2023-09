Aquaman e il Regno perduto | Black Manta minaccia Jason Momoa nel teaser italiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ladisi materializza per Arthur Curry neltrailerdie ilin attesa del trailer che debutterà giovedì. Dopo una lunga attesa i fan DC possono finalmente dare un primo sguardo altrailerdie ilche fornisce un primo assaggio del trailer in uscita giovedì. Ilricco di azione ruota attorno al villain, che dichiara con aria di sfida: "Uccideròe distruggerò tutto ciò che gli è caro". Il promo mostra poi Arthur Curry () che scopre i resti ...

L'uscita die ilPerduto era prevista per il mese di dicembre 2022, 4 anni dopo l'arrivo nelle sale del primo capitolo, il cui successo avevo portato la Warner ad annunciare quasi immediatamente un ...- Pubblicità - Le nuove action figure dedicate ae ilperduto mostrano un assaggio di quello che sarà il costume di Orm, ovvero Orm Marius , noto anche come The Ocean Master, fratellastro die il prossimo in linea di ...Restano invece confermati, almeno per ora, per le loro date di uscita previste i film Wonka ,e ilPerduto e Il colore viola , che arriveranno nei cinema rispettivamente il 14 , il 20 ...

Aquaman e il Regno Perduto: il primo teaser annuncia l'arrivo del ... ComingSoon.it

