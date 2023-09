Appio Claudio – Festa al parco | 15enne beve troppo e sviene

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le vacanze sono finite, si torna scuola, è l’occasione per festeggiare aldegli Acquedotti, all’. E si, si bevono alcolici per lo sballo, senza il quale per gli adolescenti non c’è divertimento. Qualcuno, o meglio: qualcuna, una ragazza di 15 anni,, ignorando che a quell’età l’alcol che si ingurgita è sempre, e tra una risata e l’altra cade a terra svenuta. I compagni chiamano i soccorsi che portano la ragazza al pronto soccorso, mentre cominciano a arrivare i genitori degli adolescenti che hanno smesso di festeggiare. E’ successo domenica pomeriggio aldi via Lemonia, vicino a via Tito Labieno. Chissà se quei ragazzi abbiano imparato la lezione.