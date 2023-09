Ape Car | a Napoli ne spunta uno con una scritta esilarante sul retro | Diversamente

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nelle strade della provincia di, è stata fotografata unasulla parte posteriore di un Ape Car. Il proprietario, infatti, ha provato a far passare il suo mezzo da lavoro per un veicolo leggermente diverso. Gli Ape Car sono uno dei tanti simboli dell'Italia. Non è un caso che molti turisti, per i loro post-carosello tutti uguali, spesso includano una foto di questo mezzo da lavoro nei 10 scatti che 'riassumono' la loro vacanza. L'Ape Car appartiene a tutti gli effetti alla categoria dei mezzi da lavoro, dato che ha un cassone posteriore molto spazioso. Il motore è di bassa cilindrata e molti modelli, se messi sotto sforzo, generano rumori fastidiosi. Ad ogni modo, si tratta di un veicolo commerciale che ha fatto enorme fortuna in Italia, soprattutto nel periodo tra il dopoguerra e gli anni '90. Non è un caso ...